بن زايد يبحث مع المنفي تطورات العملية السياسية في ليبيا

أبوظبي 6 يونيو 2021 (وال) -أستقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي أمس السبت، برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأكد بن زايد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

كما أكد استعداد الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار، وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وشكر المنفي بن زايد لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية .

كما أكد عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين.(وال أبوظبي) س خ.

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