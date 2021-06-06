الدبيبة : قررنا التوقيع على اتفاقية باريس للحفاظ على البيئة وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة

طرابلس 06 يونيو 2021 ( وال ) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “، إن حكومته قررت التوقيع على اتفاقية باريس للحفاظ على البيئة، وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

هذا وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار ” استعادة النظام البيئي .

وأشار ” الدبيبة ” إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، تُولي اهتمامًا خاصًا للحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك من خلال سعيها الدءوب لعقد عديد الاتفاقيات مع الدول المتقدمة لاستخدام أحدث التقنيات في مجال المحافظة على البيئة.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن ليبيا تعتبر الأكثر تضررًا من المناخ الحالي، كموجات الجفاف وندرة الأمطار .

وحضر الاحتفالية وزير البيئة ” إبراهيم العربي”، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء السلك الدبلوماسي المتواجدين بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال الحفل إلقاء عديد الكلمات التي تناولت جهود وزارة البيئة في الحد من أثار الجفاف والتلوث البيئي، كما قدم عدد من المهندسين المتخصصين بالبيئة؛ عروض تقديمية للمحافظة على البيئة كزراعة الأشجار والتقليل من استعمال مادة البلاستيك الملوثة للبيئة وكيفية التأقلم مع المتغيرات المناخية. (وال)

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