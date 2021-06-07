لقاء بين وكيل وزارة المواصلات و وكيل وزارة النقل التونسي

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال) -استقبل وكيل ديوان وزارة المواصلات،أمس الأحد بديوان الوزارة، وكيل وزارة النقل و اللوجستيك بالجمهورية التونسية، الأستاذ فيصل إسطنبولي و الوفد المرافق له، والمتكون من سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، السيد الأسعد العجيلي، و القنصل العام لتونس بليبيا، السيد توفيق القاسمي، والمستشار الاقتصادي بالسفارة، السيد اسكندر بوسامي، و القائم بالأعمال، السيد ماهر الرياحي، و مديرة الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بتونس، السيدة أسماء المكي.

وحضر اللقاء وكيل شؤون النقل البحري الأستاذ وسام خليفة الإدريسي، وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي الأستاذ خالد السويسي، و وكيل الوزارة لشؤون الطرق و النقل البري، الأستاذ فضل الله راف الله، وعدة مسؤولين من وزارة المواصلات، وهم رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، الأستاذ الطاهر المحمودي، و رئيس مصلحة النقل البري، الأستاذ أحمد بوودن، و مدير مكتب التعاون الفني، السيد عادل بخيت .

وجاءت زيارة السيد وكيل وزارة النقل التونسي، و الوفد الموافق له بمناسبة تدشين الخط الجوي بين تونس و ليبيا، عن طريق شركة الخطوط السريعة، و يأتي ذلك في إطار إستكمال التكامل الإقتصادي بين البلدين، ولفتح صفحة اقتصادية جديدة، كذلك جاري العمل على تدشين خط بحري بين البلدين، وإعادة تشغيل خط مواصلات النقل الجماعي ( الحافلات ) بين البلدين .

كما أكد الوكلاء بهذا الاجتماع على ضرورة زيارة معبر راس أجدير من طرف الجهة السيادية للدولتين، المتمثلة في وزيري ليبيا و تونس على أرض الواقع ، وذلك للإطلاع على المشاكل التي تواجه عملهم، و بحضور جميع الأجهزة العاملة بالمنفذين، و كذلك عمداء البلديات المتاخمة للحدود الليبية التونسية من الجانبين الليبي و التونسي .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، لمتابعة الخطة المراد تنفيذها لتسهيل الحركة و لحلحلة المشاكل التي قد تواجههم. (وال – طرابلس) س خ /هــ ع

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