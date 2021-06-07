الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تنفي جاء في بيان بعثة الأممية بشأن قضية رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار حسن الفغل

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استغرابها واستيائها كبيرين؛ ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الصادر بتاريخ 5 يونيو الجاري، بشأن ما أسمته بواقعة الاعتقال للسيد حسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار منذ 19 مايو الماضي.

هذا وقد أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – بيانًا أوضحت فيه أن السيد حسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار، ليس بمعتقل خارج إطار القانون كما جاء في المغالطات التي حواها بيان البعثة، وإنما هو موقوف على ذمة النيابة العامة بمكتب المحامي العام الخمس، وذلك على خلفية شكاوي مقدمة أمام النيابة العامة ضد السيد الفغل بتهمة التزوير ، كما تبدي اللجنة استغرابها الكبير من هذه المغالطات والمعلومات الخاطئة التي تضمنها بيان البعثة، والذي يوضح حجم افتقار قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لصحة المعلومات، وضعف قدراتهم على التحقق من صحتها، وعدم التزامهم بمعايير تقصي الحقائق في مثل هكذا حالات، وكما يتبين ضعف التواصل مع السلطات الأمنية والقضائية لتحقق من صحة المعلومات الواردة إليهم، بشأن ما تم ادعائه حول اعتقال السيد الغفل، وتبني معلومات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأنه كما هو متعارف عليه في التعاطي مع الشكاوي والبلاغات، يستوجب التحقق مما يرد فيها من معلومات ودلائل وليس الأخذ برواية طرف وأحد، و الاعتماد عليها واعتبرها حقيقة مجردة.

وأوضحت اللجنة أنه يستوجب على قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، احترام أوامر النيابة العامة وسيادة القانون والعدالة في مثل هكذا حالات، وذلك باعتبار أن القضاء الوطني لا سلطان عليه.

وطالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسحب البيان الصادر عنها بشأن اعتقال السيد حسن الغفل، وذلك باعتباره ليس معتقل خارج إطار القانون، وإنما كما هو موضح موقوف على ذمة النيابة العامة. (وال) ع ع/ ر ت

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