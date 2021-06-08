رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل مفوضة الإتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين، مفوضة الإتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية السيدة إيلفا جوهانسون، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيد خوسيه سباديل.

هذا ومن جانب الليبي؛ حضر اللقاء وزير الداخلية السيد خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون الهجرة السيد أجديد معتوق أجديد، حيث تمحور اللقاء حول مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسُبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الإرهاب والتجارة بالأعضاء والبشر.

وأكد الرئيس أن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع لوحدها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج لتعاون جدي من قبل الإتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ.

وأشار الرئيس إلى ضرورة قيام شراكة حقيقة وإدارة للازمة، كون الهجرة مسألة حساسة وتحتاج لمعالجات متنوعة ومختلفة، من إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر، وكذلك دعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة وتطوير قدرات خفر السواحل الليبية. (وال) س خ/ ر ت

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