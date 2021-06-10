المغرب: مدريد تسعى لإقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة بين البلدين

اتهم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إسبانيا بالسعي إلى إقحام الاتحاد الأوروبي في نزاع ثنائي بين البلدين، من خلال التركيز على الهجرة وتجاهل الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي بالرباط عقب محادثات مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، إن إسبانيا تحاول إقحام الاتحاد الأوروبي في الملف من باب الهجرة غير النظامية، بهدف صرف النظر عن الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف بين البلدين.

وأكد أن الأزمة سياسية وثنائية بين البلدين، وليست مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي جيدة.

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