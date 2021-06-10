أوروبا تدعم دعوة بايدن لإجراء تحقيق كامل في منشأ كورونا

أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس كورونا، في خطوة قد تثير غضب بكين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، للصحفيين اليوم، قبل محادثات قمة مجموعة السبع في بريطانيا، إنه من المهم للغاية أن نعرف أصول فيروس كورونا.

وردا على سؤال عما إذا كان التكتل سيدعم دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء مزيد من التحقيقات، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة، ومن حق العالم معرفة ما حدث بالضبط.

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