فوز روائي فرنسي بأرفع جائزة ثقافية إسبانية

مدريد 12 يونيو 2021 (وال) -منحت جائزة أميرة أستورياس الإسبانية في الأدب هذا العام، للروائي الفرنسي إيمانويل كارير.

الجائزة واحدة من أرفع ( 8 ) جوائز تمنحها المؤسسة التي تحمل اسم وريثة العرش الإسباني، الأميرة ليونور.

وقالت لجنة تحكيم الجائزة الأربعاء إن كارير، ( 63 عاما)، اختير من بين ( 3 ) مرشحين من ( 20) دولة بسبب أعماله التي يمتزج فيها الواقع والخيال.

بداية من روايته “العداء” الصادرة عام 2000 ، والتي تناولت قصة القاتل جان كلود رومان، تخلى كاريرعن مسيرته السابقة في الأدب، وبدأ كتابة قصص تسرد تجربته الخاصة أو حياة آخرين.

وقالت لجنة التحكيم في بيان “تسهم كتاباته في الكشف عن الحالة الإنسانية، والواقع الذي لا يهدأ”، وأضافت أنه بقيامه بذلك “رسم كارير صورة حساسة لمجتمع اليوم”.

عمل الكاتب أيضا كاتب سيناريو ومخرج أفلام ووثائقيات، منها فيلم بالتعاون مع المخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ.

كما كان كارير أيضا عضواً في لجنة التحكيم في مهرجان كان ومهرجان فينيسيا السينمائي.

يتم تسليم الجائزة وقدرها ( 50 ) ألف يورو سنويا في مراسم احتفال فاخرة، عادة ما تقام في أكتوبر وتمنحها مؤسسة أميرة أستورياس، التي يرأسها والد الأميرة ليونور، الملك فيليب السادس.

تغطي الجوائز الثمانية عدة مجالات من الفنون إلى العلوم الاجتماعية أو الرياضة.(وال مدريد) ح م س خ.

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