4 دول من بينها الإمارات تتحصل على مقاعد في مجلس الأمن

نيويورك 12 يونيو 2021 (وال) -انتخبت الأمم المتحدة خمس دول للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، هي البرازيل والإمارات العربية المتحدة وألبانيا وغانا والغابون.

ويعتبر الفوز بمقعد في مجلس الأمن المؤلف من ( 15 ) عضوا ذروة الإنجاز للعديد من الدول، لأنه يمنحها صوتا قويا في قضايا السلم والأمن الدوليين، بدءا من النزاعات في سوريا واليمن ومالي وميانمار، إلى التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية وإيران، وهجمات الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها ألبانيا في المجلس، والمرة الحادية عشرة للبرازيل، والتي ستتساوى بموجبها مع اليابان، بصفتها الدولة الأكثر انتخابا في المجلس لفترات مدتها عامان، وكان هناك سباق ثلاثي على مقعدين إفريقيين لكن الكونغو انسحبت يوم الاثنين.

وأعلن رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير نتائج التصويت السري وهنأ الفائزين.

وسيبدأ أعضاء المجلس الخمسة الجدد ولايتهم في الأول من يناير، ليحلوا محل خمس دول تنتهي مدتها في 31 ديسمبر، وهي إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وفيتنام.(وال نيويورك) س خ.

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