الداخلية تنشُر صورًا للدوريات الأمنية تقوم بتأمين السفارة المصرية في طرابلس

طرابلس 12 يونيو 2021م (وال)- نشرت وزارة الداخلية اليوم السبت، صورًا تُظهر عناصر الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، وهى تقوم بمهام تأمين وحماية سفارة جمهورية مصر لدى ليبيا.

وأوضحت الوزارة – عبر صفحتها الرسمية – أن هذه الدوريات تقوم من خلال تواجدها على مدار 24 ساعة، بتأمين السفارة ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

وكانت قناة ( 218 ) التلفزيونية قد ذكرت أن مقر السفارة المصرية في طرابلس، تعرض لعملية سطو تم خلالها سرقة خمس سيارات تابعة للسفارة، وهو الأمر الذي لم تؤكده الوزارة أو أي جهة أمنية أخرى أو تنفيه . (وال)

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