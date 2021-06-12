وفد حكومي تركي يضم وزيرا الخارجية والداخلية يصل إلى طرابلس

طرابلس 12 يونيو 2021 م (وال)- وصل إلى مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس اليوم السبت، وفد حكومي تركي في زيارة رسمية لإجراء محادثات تتعلق بتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا.

هذا وضم الوفد كلا من وزير الخارجية تشاويش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس أركان الجيش التركي ياسر غولر، وهاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات العامة التركي، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وكان في استقبال الوفد التركي؛ عدد من المسئولين بحكومة الوحدة الوطنية، وهي ثانية لوفد تركي عقب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، كان قد وصل أمس الجمعة إلى طرابلس قادمًا من صقلية. (وال)

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