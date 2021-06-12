رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى

طرابلس 12 يونيو 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت، وفدًا تركيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي داود شاووش أوغلو.

هذا وقد نقل السيد أوغلو تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، إلى رئيس المجلس الرئاسي، مؤكدًا دعم بلاده لاستقرار ووحدة ليبيا.

وحضر اللقاء كل من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية السيدة نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية السيد خالد مازن.

وأكد السيد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء؛ على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم في اللقاء متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة بدءًا من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين.

وأكد الوفد التركي على استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما تم التشاور بشأن مؤتمر برلين ودعم المسار السياسي، وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا. (وال) ف م/ ر ت

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