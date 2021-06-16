فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشارع بداية من الخميس

باريس 16 يونيو 2021 (وال)- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ” جان كاستكس ” أنه تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع بداية من الخميس 17 يونيو، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي “بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع”.. موضحا أنه سيتم تغيير قرارات المحافظات التي تنظم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من 17 يونيو.

وأضاف ” كاستكس ” أنه سيتم رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارًا من الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس. (وال)

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