اختتام المحادثات الأمريكية الروسية في جنيف

جنيف 17 يونيو 2021 (وال) -اختتمت في جنيف جولة من المحادثات الموسعة جرت ضمن إطار القمة المنعقدة أمس الأربعاء، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وأشاد رئيسا الولايات المتحدة وروسيا بمحادثاتهما، لكنهما لم يحرزا تقدما ملموسا يذكر في الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2018.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الإعلان عن الخلافات، ولكن ليس بطريقة مبالغ فيها، وأشار إلى أن روسيا لا تريد حربا باردة جديدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدوره إن بايدن رجل دولة مخضرم، وأنهما “يتحدثان اللغة نفسها”.

واستمر الاجتماع الموسع لأكثر من ساعة، بعد أن أجرى بوتين وبايدن في وقت سابق من اليوم جولة من المحادثات استمرت أكثر من ( 1.5 ) ساعة على نطاق ضيق، وبحضور وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن.

واستمرت القمة الروسية-الأمريكية في جنيف إجمالا نحو ( 4.5 ) ساعة، بما في ذلك فاصل وجيز بين الجولتين.

وغادر بايدن عقب اختتام المحادثات الموسعة مقر انعقاد القمة.(وال جنيف) س خ.

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