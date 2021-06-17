لقاء بين وزيرة الخارجية الليبية ونظيرتها السودانية

الدوحة 17 يونيو 2021 (وال) -التقت وزير الخارجية نجلاء المنقوش، مع نظيرتها السودانية، مريم الصادق المهدي، وذلك على هامش اجتماعات الجامعة العربية، المقامة في الدوحة على مستوى وزراء الخارجية.

وأكدت المنقوش أن “هناك حاجة ماسة إلى العمل مع السلطات السودانية، وتوحيد الجهود تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في معالجة العديد من الملفات، وعلى رأسها، المرتزقة، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ومكافحة أعمال التهريب والجريمة المنظمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلدين”.

ومن جانبها أشارت مريم الصادق المهدي إلى “ارتياحها للتطورات الإيجابية والمهمة في ليبيا”، مشيرة عن رغبة بلادها في تطوير وتفعيل علاقاتها مع ليبيا.

ودعت الوزرة السودانية إلى إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، التي لم تنعقد منذ العام 2002، مشددة على موقف بلادها الداعم لخارطة الطريق في ليبيا، ومشيدة بمبادرة استقرار ليبيا، التي شكلت “أول مبادرة ليبية تستند إلى سيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، واستقلال قرارها السياسي”.(وال الدوحة) س خ.

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