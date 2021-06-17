تراجع أسعار الذهب عالميا

واشنطن 17 يونيو 2021 (وال) -تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية، أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي، تحت ضغط الأداء الإيجابي للدولار الأمريكي، مقابل سلة من العملات العالمية، قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري، لتحديد السياسة النقدية الملائمة للاقتصاد الأكبر فى العالم، بحسب صحيفة واشنطن بوست

وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة ( 3ر0 ) بالمئة إلى ( 25. 853ر1 ) دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند ( 859.36ر1 ) دولار، وسجلت أعلى مستوى عند ( 861.52ر1) دولار.(وال واشنطن) س خ.

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