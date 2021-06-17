ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي لأعلى مستوى خلال 5 أسابيع

واشنطن 17 يونيو 2021 (وال) -ارتفع الدولار الأمريكي في السوق الأمريكية أمس الأربعاء، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بالقرب من أعلى مستوى في ( 5 ) أسابيع والذي سجل الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين فى معظم الأسواق، قرارات مجلس الإحتياطي الاتحادي، وذلك فى ختام إجتماعه الدوري، لتحديد السياسة النقدية الملائمة، لتطورات أكبر اقتصاد فى العالم، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال .

وارتفع مؤشر الدولار بحوالي ( 1ر0 ) بالمئة، إلى مستوى ( 90.57 ) نقطة، وبلغ عند افتتاح تعاملات اليوم مستوى ( 90.52 ) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند ( 90.44 ) نقطة.(وال واشنطن) س خ.

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