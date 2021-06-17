رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل في طرابلس

طرابلس 17 يونيو 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس بطرابلس، رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

هذا وتم خلال اللقاء تناول تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التعاون في كافة المجالات، ودعوة لعودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الأعمار، والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وأثنى السيد رئيس المجلس الرئاسي على الدور الإيجابي للجارة مصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد.

ودعا السيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

هذا ونقل رئيس المخابرات المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للمجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة. (وال) ف م/ ر ت

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