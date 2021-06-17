وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية يُرحّب بقرار اليونان بإعادة فتح سفارتها بطرابلس وقنصليتها ببنغازي

طرابلس 17 يونيو 2021 م ( وال )- التقى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية ” محمد عيسى ” اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال اليوناني ( ايوانيس ستما انيكوس).

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس، تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين .

ورحب السيد الوكيل بقيام اليونان بإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي, مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر, خاصة بعد الزيارة التي أداها رئيس الوزراء اليوناني ” كيرياكوس ميتسو تاكس ” إلى ليبيا، والزيارة التي أداها رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” إلى اليونان. (وال)

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