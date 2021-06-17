وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية يستقبل سفير جمهورية كوريا الديمقراطية بمناسبة انتهاء مهام عمله في ليبيا

طرابلس 17 يونيو 2021 م ( وال )- استقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية ( محمد خليل عيسى) اليوم الخميس، سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ( تشوي سونغ سو ) بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى دولة ليبيا.

هذا وعبّر السفير الكوري عن الشكر والامتنان لكافة الوزارات والمؤسسات على المساعدة والتسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الأخرى.

كما أعرب السفير عن دعم بلاده للتطورات الإيجابية في المسار الليبي، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية متمنيًا إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا. (وال)

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