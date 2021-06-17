بحضور عدد من السفراء الأفارقة .. وزارة الشؤون الاجتماعية تُحيي اليوم العالمي للطفل الأفريقي

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- أحيت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم العالمي للطفل الأفريقي، بإقامة حفل كبير بمنتزه باب البحر بطرابلس، بحضور عدد من السفراء الأفارقة، ومكتب حقوق الطفل بمنظمة ” اليونسيف”.

كما حضر الحفل رئيس قسم الاتحاد الأفريقي بإدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية ” عبد الرحيم حشالفة “، وعدد من مديري الإدارات وفروع الشؤون الاجتماعية.

وألقيت خلال الاحتفالية؛ عديد الكلمات التي أثنت على اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا اليوم الذي يُصادف الــ 16 يونيو من كل عام، وتسليطها الضوء على حقوق الطفل في القارة الإفريقية.

هذا وألقت وزير الشؤون الاجتماعية – كلمة – أكدت خلالها على أهمية إحياء هذه المناسبة، وضرورة الاهتمام بقضايا الطفولة، وتبني برامج وأنشطة تُبرز مواهبهم وقدراتهم، كما شهد الحفل فقرات فنية موسيقية معبرة بمشاركة الأطفال. (وال)

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