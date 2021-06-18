الشركة العامة للكهرباء تتفق مع شركة الجزائرية على ربط الشبكة الكهربائية وإجراء عمليات صيانة لعدد من المحطات

طرابلس 18 يونيو 2021 م ( وال )- عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس ” وئام العبدلي، اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شركة سولنغاز الجزائرية ( شاهر بولخراص )، تم خلاله بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية.

هذا وتم خلال الاجتماع الموسع الذي ضم مديري الإدارات والأقسام، وضع الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس، لدعم الشبكة الكهربائية ومناقشة آفاق التعاون في مجال صيانة بعض وحدات التوليد وخطوط النقل، ومناقشة الربط الليبي الجزائري .

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة “سونلغاز” الجزائرية شاهر بولخراص في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الجمعة، أن الاجتماعات الثنائية أسفرت عن الاتفاق على إمداد الشبكة الليبية بالطاقة الكهربائية خلال صيف 2021، عبر الشبكة التونسية بسعة تتراوح بين 180 و200 ميغاوات في اليومين القادمين، وتأجير توربينات غازية متحركة في أسرع وقت ممكن وبشكل عاجل، وهو ما استجابت له “سونلغاز” فعليًا. (وال)

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