الدبيبة يبحث هاتفيًا مع النائب الأمريكي” تيد دوتش ” الانتخابات المقرر إجراءها في موعدها وتوحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة من البلاد

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة” هاتفيًا مع النائب الجمهوري عضو مجلس النواب الأميركي،” تيد دوتش”، عدة ملفات رئيسية بالمرحلة الحالية في ليبيا.

وقال الدبيبة – في تغريده عبر حسابه على موقع تويتر – إنه تحدث مع عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري” تيد دوتش “، حول العمل الجاد الذي يقوم به الليبيون لإعادة البناء معًا والاستعدادات للانتخابات، مشيدًا بـ”عمله المهم في قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا”، مؤكدًا أن “الشعب الليبي يقدر التزامه بالديمقراطية والسلام”.

من جهته، أوضح النائب الأمريكي ” تيد دوتش” – في تغريده عبر حسابه على تويتر – أنه أجرى مكالمة ” مع ” الدبيبة ” تناولت أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وانسحاب المقاتلين الأجانب، وحماية المهاجرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. (وال)

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