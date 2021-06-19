وزير الدولة لاتصالات والشؤون السياسية يثني على دور موسكو وواشنطن في دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية

طرابلس 19 يونيو 2021 (وال) -أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، أمس الجمعة، أن موسكو وواشنطن قدمتا دعما كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال اللافي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، حول لقاء بوتين وبايدن وتأثيره على الملف الليبي: “بطبيعة الحال، فإن أي تقارب بين القوى الفاعلة في المنظومة الدولية بخصوص ليبيا، يشكل عاملا إيجابيا بالنسبة لنا، ويعزز من فرص ذهاب ليبيا إلى انتخابات واستقرار”.

وأضاف: “بالنسبة لمسألة الدعم، فإن موسكو وواشنطن قدمتا دعما كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية، من خلال التزامهما بالمسار السلمي الذي أقره ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف ومخرجاته”.(وال طرابلس) س خ.

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