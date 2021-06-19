بلينكن يبدأ جولة أوروبية جديدة تتمركز على عدة قضايا شرق أوسطية

واشنطن 19 يونيو 2021 (وال) -ذكرت وكالة رويترز الإخبارية، أنه من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع القادم جولة جديدة في أوروبا، بعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيزور خلال فترة بين ( 22 و29 ) يونيو برلين وباريس وروما والفاتيكان، بالإضافة إلى مديتني باري وماتيرا الإيطاليتين.

وأكدت الوزارة أن بلينكن سيحضر في العاصمة الألمانية الدورة الثانية من مؤتمر برلين الخاص بالتسوية الليبية.

كما أكد متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلينكن سيعقد في برلين لقاء معها.

ثم سيجتمع وزير الخارجية الأمريكي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي روما، سيشارك بلينكن في ترؤس اجتماع للتحالف الدولي ضد “داعش” ثم سيجتمع في باري وماتيرا مع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الكبار( (G20.

وعاد بلينكن إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، بعد أن رافق الرئيس جو بايدن في رحلته الأوروبية. (وال واشنطن) س خ.

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