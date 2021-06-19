الجزائر تبدأ إمداد ليبيا بالكهرباء عبر الشبكة التونسية

الجزائر 19 يونيو 2021 (وال) -أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ”سونلغاز”، في بيان لها، أنها ستبدأ إمداد ليبيا ( بـ200 ) ميغاوات من الكهرباء عبر الشبكة التونسية خلال اليومين القادمين.

وذكر البيان أن الرئيس التنفيذي لمجمع “سونلغاز”، شاهر بولخراص، زار طرابلس الخميس الماضي، على رأس وفد من كبار الموظفين وفريق من الفنيين من مختلف فروع الشركة، مبينا أن الزيارة جاءت “لبحث سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال صيف 2021”.

وأوضح البيان أن الوفد الجزائري التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية، وئام العبدلي، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ليبيا، وخلال اللقاء أعلن بولخراص أنه سيتم الشروع في إمداد ليبيا ( بـ180 إلى 200 ) ميغاوات من الكهرباء عبر الشبكة التونسية في اليومين القادمين.

وأضاف بولخراص: “تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا قرار تاريخي، ونحن اليوم في هذا اللقاء التاريخي للتباحث في فحوى الاتفاقية الموقعة بين شركتينا وتنفيذ المرحلة الأولى التي اتفقنا عليها خلال المنتدى الاقتصادي”.(وال الجزائر) س خ.

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