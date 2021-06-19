فوز إبراهيم رئيسي في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية

طهران 19 يونيو 2021 (وال) -أعلن رئيس لجنة الانتخابات في إيران جمال عرف، فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز معظم الاصوات.

وجاء فوزه بعد فرز ( 90 ) بالمئة من الأصوات، حيث فاز رئيسي بالانتخابات بفارق شاسع.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية العليا انه من اجمالي ( 28 مليون و 600 الف) صوت، حصل المرشح رئيسي على النسبة الأعلى من الأصوات.

وأضاف جمال عرف، أن المرشح محسن رضائي ميرقائد، حصل على ( 3 ملايين و300 ألف) صوت، وعبد الناصر همتي حصل على مليونين و (300) ألف صوت في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما احتل امير حسين قاضي زادة المرتبة الرابعة بمليون صوت.

يذكر أن المرشح الفائز أحد المسؤولين الكبار الذين تشملهم العقوبات الأميركية، وهو رئيس السلطة القضائية في البلاد، ويُعتقد أنه يحظى بدعم الحرس الثوري، وكان قد خسر الانتخابات أمام روحاني عام 2017.(وال طهران) س خ.

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