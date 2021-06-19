وزيرة الخارجية تلتقي في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنظيريها التركي والمالطي

أنطاليا 19 يونيو 2021 (وال)- عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم السبت، جلسة مشاورات مع نظيريها التركي “تشاويش اوغلو” والمالطي افريست بارتولو ، تناولت خلال المشاورات التي جرت على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، الأوضاع في ليبيا والتطورات المحلية والدولية بشأنها .

وفي تغريده للوزير تشلويش أوغلو عبر صفحة وزارة الخارجية التركية الالكترونية قال أوغلو: “بدأت اليوم الثاني من “أنطاليا دبلوماسي فوروم” بلقاء ثلاثي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، ووزير خارجية مالطا افيريست بارتولو” .

وقال أوغلو في كلمة افتتاح المنتدى : “إننا نظمنا منتدى أنطاليا الدبلوماسي في هذه المدينة، التي كانت موطنًا لباتارا، أول برلمان في العالم، حيث بدأ البشر تقليد البحث عن حلول للمشاكل من خلال الحوار والمفاوضات. وإن تركيا تمتلك خامس أكبر بعثات دبلوماسية، بما فيها المناطق الجغرافية الصعبة، عبر 252 ممثليه بطاقم دبلوماسي خبير، وأن تركيا تتبع دبلوماسية قائمة على المبادرة، من أجل حل المشكلات في كل ركن من أركان العالم، سواء على مستوى القادة أو على مستوى السفارات” .

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي، يعقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة ما بين 18 – 20 يونيو 2021، باستضافة الوزير مولود تشاووش أوغلو وتحت رعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان .(وال)

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