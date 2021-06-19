تحطم طائرة في فرنسا يودي بحياة شخصين

باريس 19 يونيو 2021 (وال) -أعلنت السلطات الفرنسية أن طائرة خفيفة تحطمت وانفجرت في إقليم سافوا جنوب شرقي البلاد، ما أودى بحياة شخصين كانا على متنها.

وأكدت الإدارة المحلية على حسابها في “تويتر” أن الحادث المأساوي وقع مساء أمس الجمعة في جبال بوج، بمنطقة تقع على ارتفاع نحو ( 1.1) ألف متر فوق سطح البحر.

وأشارت الحكومة إلى أن الطائرة المنكوبة أقلعت من بلدة آنسي، وأن شاهدا أبلغ السلطات بما حصل، ووصل محققون من شرطة النقل إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته.(وال باريس) س خ.

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