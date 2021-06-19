الصحة العالمية تعلن انتهاء فيروس إيبولا في غينيا

جنيف 19 يونيو 2021 (وال) -أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا.

وكان فيروس إيبولا قد بدأ في التفشي في غينيا في فبراير الماضي، وأصاب ( 16 ) شخصا وقتل ( 12 ) منهم، وحذرت الصحة العالمية من احتمالية تفشيه ووصوله إلى الدول المجاورة.

وتسبب عدوى إيبولا قيئا وإسهالا شديدين وتنتشر من خلال سوائل الجسم، ومعدل الوفاة بها أعلى بكثير من كوفيد-19. وكان آخر تفشي للعدوى في غينيا بالفترة بين ( 2013 إلى 2016).

وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إرسال فريق طوارئ إلى الكونغو وغينيا، وحذرت من تفشي أوسع للمرض، إذا لم يتم تداركه.(وال جنيف) س خ.

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