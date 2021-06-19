هبوط في أسعار النفط بفعل قوة الدولار

واشنطن 19 يونيو 2021 (وال) -انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس الجمعة، مع صعود الدولار بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة ( 0.44% ) إلى ( 72.76 ) دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش، لتواصل انخفاضا نسبته ( 1.8 ) بالمئة سجلته الخميس الماضي، ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

ونزلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة ( 0.27% ) إلى ( 70.85) دولار للبرميل، بعد أن هبطت ( 1.5 ) بالمئة الخميس الماضي، ويتجه خام غرب تكساس أيضا صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وصعد الدولار بقوة في جلستين منذ توقع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر عما كان يتوقعه مراقبو السوق في السابق. ويؤدي ارتفاع الدولار لزيادة تكلفة النفط بالعملات الأخرى مما يقلص الطلب.

وتعززت المعنويات السلبية بفعل تصريحات لكبير مفاوضي إيران الخميس الماضي، والذي قال إن المحادثات بين طهران وواشنطن بشان إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق.

وقال محللو بنك “إيه إن زد” في مذكرة للعملاء: “تجدد المفاوضات يثير القلق من أن هذا ربما يؤدي لرفع العقوبات الأمريكية، مما يتمخض عن فيضان من النفط يضرب السوق على الرغم من هذا، فإن العوامل الأساسية تشير إلى أن السوق ما زالت تشهد حالة تقارب بين العرض والطلب”.(وال واشنطن) س خ.

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