بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعقد اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا في 28 يونيو

طرابلس 19 يونيو 2021 (وال)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع مباشر؛ لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا خلال الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو.

هذا ويُعدّ هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى؛ لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، لاسيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ اجتماعًا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو في تونس، في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدمًا وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

وجدّد المبعوث الخاص تأكيد التزام الأمم المتحدة؛ بإجراء الانتخابات الوطنية في 24ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه، في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021). (وال)

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