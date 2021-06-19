السفارة الليبية بالقاهرة تُعلن بدء تطبيق الضوابط الصحية لدخول مصر

القاهرة 19 يونيو 2021م (وال)- أعلنت السفارة الليبية في القاهرة اليوم السبت، بدء العمل بالضوابط الجديدة التي أعلنتها سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة – في بيان – إن شركات الطيران المصرية بدأت اعتبارًا من الجمعة العمل بالضوابط الجديدة الخاصة بدخول المسافرين القادمين من الخارج إلى المطارات المصرية، وقبول تحاليل PCR للكشف عن الفيروس.

وأوضحت أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، سيُطبق اعتماد رمز الاستجابة السريع (QR CODE) بالنسبة لـ تحاليل PCR)) بدلا من ختم المعمل، وذلك لجميع القادمين من الخارج سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم بعد التأكد من جهة إصدار التحليل.

ولفتت السفارة إلى أنه لن يقبل تحليل الركاب بدون رمز الاستجابة السريع بالنسبة للدول التي تعتمد هذا النظام أيضًا.

كما سيتم الاعتماد على QR CODE)) بالنسبة لتحليل الـPCR) ) بدلا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، حسب تأكيد السلطات المصرية التي نوهت بأنه لن يسمح بدخول المطارات أو الموانئ البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـــــ QR CODE)). (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال