تقدم حزب لوبان على حزب ماكرون قبل يوم من انطلاق الانتخابات

أفادت استطلاعات للرأي في فرنسا، بتقدم حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، على حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس ماكرون، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق الانتخابات المحلية المقررة يومي عشرين وسبعة وعشرين من يونيو الجاري.

صحيفة ليبراسيون الفرنسية، من جهتها اعتبرت أن هذه الانتخابات تعد تمرينا على رئاسيات ألفين واثنين وعشرين، فيما لم تستبعد صحيفة، لو فيغارو، فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ببعض الأقاليم، ما يعني فيما لو تحققت هذه الفرضية، إزالة بعض معوقات طريق الإليزيه من أمام لوبان.

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