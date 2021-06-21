البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس تُعلن إطلاق سراح “90” من مواطنيها محتجزين بمقر الهجرة غير الشرعية

القاهرة 22 يونيو 2021 (وال)- أعلنت البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس إطلاق سراح “90” مواطنًا مصريًا؛ كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ الجمعة الماضي.

هذا ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن رئيس البعثة السفير ” محمد ثروت ” قوله إن السفارة المصرية التي استأنفت عملها الشهر الماضي في العاصمة طرابلس، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية .

وقدَّم السفير ” محمد ثروت ” الشكر لوزير الداخلية الليبي العميد ” خالد مازن ” وكافة المسؤولين والجهات المحلية، على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

سبق وأن وجّه وزير الخارجية ” سامح شكري ” بتشكيل خلية أزمة من القطاعات المعنية بوزارة الخارجية والسفارة المصرية في طرابلس، لمتابعة أوضاع المحتجزين والتطورات ذات الصلة بجهود إطلاق سراحهم منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك عقب احتجاز المواطنين المصريين الـــــ ـ90 .

وتواصل ” شكري ” مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار الساعة يوم الاثنين، لمتابعة إجراءات إطلاق سراح المحتجزين المصريين ولحين خروجهم جميعًا من مقر الاحتجاز الخاص بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس، بحسب ما أفادت به الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية. (وال)

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