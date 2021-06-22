هايكو ماس: نهج عملية برلين سعى منذ البداية إلى وضع حد لسياسة بعض الدول التي أججت الحرب في ليبيا

طرابلس 22 يونيو 2021 ( وال )- كشف وزير الخارجية الألماني ” هايكو ماس “، عن أن نهج عملية برلين سعى منذ البداية؛ إلى وضع حد لسياسة بعض الدول التي أججت الحرب في ليبيا من خلال توفير الأسلحة والموارد المالية .

وقال ” ماس ” – في تصريحات لصحيفة ” دي فيلت ” الألمانية – إن مؤتمر برلين 2 يهدف إلى إعطاء دفعات جديدة؛ فيما يخص الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وأشار ماس إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” أكد له؛ أن الحكومة تعمل بشكل مكثف للتحضير للانتخابات، موضحًا أن شركاء الحوار الليبيين رغم صعوبة الأمر؛ لا يريدون تأجيل الانتخابات أو حتى إلغاءها. (وال)

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