رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة روما في زيارة عمل رسمية

روما 22 يونيو 2021 (وال)- وصل السيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء للعاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد “ماريو دراغي”.

هذا وعقد السيد الرئيس لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي في قصر كيجي، تناول عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.

وأكد دراغي خلال لقائه بالسيد الرئيس؛ دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، مُثمنًا عاليًا ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد السيد الرئيس على أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات.

هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق؛ على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية. (وال) ف م/ ر ت

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