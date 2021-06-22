مديري برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يبحث التعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة

بنغازي 23 يونيو 2021 (وال)- عقد بمقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببلدية بنغازي، اجتماعًا مشتركًا ضم رئيس الهيئة الليبية للإغاثة سعد العبار، ومدير برنامج الغذاء العالمي ليبيا السيدة رواد الحلبي ومدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد جون بول كفاليري.

هذا وتم خلال اللقاء الذي حضره؛ مدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة مروان الحاسي، ومدير مشروع النازحين والمهجرين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومدير مشروع برنامج الغذاء العالمي المهندس عماد الفلاح، متابعة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات للنازحين والمهجرين، ومراكز الهجرة غير الشرعية، كما تضمن اللقاء أيضًا زيارة ميدانية لمتابعة تزويد النازحين بالمستلزمات الغذائية والإيوائية.

وفي ختام اللقاء، كرّم مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رئيس الهيئة الليبية للإغاثة السيد سعد العبار، لجهودها في دعم الأسر النازحة والمهجرة، بدور تقدم رئيس الهيئة بالشكر والتقدير؛ لجهود لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعمهم لمسيرة عمل الهيئة .(وال) هــــ أ/ ر ت

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