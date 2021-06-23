رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزير الخارجية الألماني

برلين 23 يونيو 2021 (وال) التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة مساء الثلاثاء، بوزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، والسفير الليبي لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد جمال البرق.

وخصص اللقاء لتنسيق المواقف السياسية في مؤتمر برلين 2، وللتأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، وكذلك للتأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

وأكد السيد الرئيس على الدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية، طيلة مراحلها المختلفة والذي يتطلع لاستمراره بنفس الوتيرة.(وال – برلين)

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