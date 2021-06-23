رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزير الاقتصاد والطاقة الألماني

برلين 23 يونيو 2021 (وال) – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد «عبدالحميد الدبيبة» مساء الثلاثاء مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني السيد «بيتر ألتماير»، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيسي المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

وخصص هذا اللقاء لتقييم أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث، الذي عقد في طرابلس مارس الماضي، بحضور عدد من الشركات الألمانية.

وفي هذا الشأن أكد السيد رئيس الحكومة على رغبة ليبيا تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية المانيا الاتحادية باعتبارها ثاني أكبر شريك اقتصادي للبلاد في قارة أوروبا بعد إيطاليا.(وال – برلين)

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