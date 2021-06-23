ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 23 يونيو 2021 (وال) التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء في العاصمة روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وناقش الاجتماع كل ما يتعلق بمؤتمر برلين وسُبل عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال المؤتمر الذي ينطلق اليوم في العاصمة الألمانية.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء على أهمية التنسيق الإقليمي وتوحيد الجهود لدعم رؤية ليبيا في هذا المؤتمر، بما يخدم تحقيق خارطة الطريق والمسار السياسي وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. (وال – روما)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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