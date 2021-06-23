إسكوا.. إحلال السلام في ليبيا سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لدول الجوار

نيويورك 23 يونيو 2021 (وال) -بينت دراسة جديدة صدرت عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن إحلال السلام في ليبيا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ليس فقط لليبيا ولكن أيضا لدول الجوار – تصل قيمتها الإجمالية إلى ( 162 ) مليار دولار حتى عام 2025.

وأكدت الدراسة الجديدة الصادرة عن الإسكوا، بعنوان “السلام في ليبيا .. فوائد للبلدان المجاورة والعالم”، على أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد، والتي ستترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، خاصة مصر وتونس والجزائر والسودان.

بحسب الدراسة، فإن إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار، مما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا والدول المجاورة في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي.

إذ تشير الدراسة إلى أنه بحلول عام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى حوالي (100) مليار دولار، وفي السودان إلى حوالي ( 22 ) مليار دولار، وفي تونس إلى حوالي ( 10 ) مليار دولار، وفي الجزائر إلى حوالي ( 30 ) مليار دولار.

وقال المشرف على فريق الدراسة، طارق العلمي، إنه من الممكن أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة ( 14) في المائة حتى عام 2025، وبنسبة ( 9 ) في المئة في مصر و (6) في المائة في تونس، و(2) في المائة في الجزائر.

كما سيطرح السلام في ليبيا فرصا على الصعيد الدولي أيضا، إذ سيولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى ( 13 ) مليار دولار، و(7.5) مليار دولار، و (6 ) مليار دولار، و(5.5) مليار دولار على التوالي.

وسبق أن أصدرت الإسكوا دراسة بعنوان “الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا” في ديسمبر 2020 ، حذرت فيها من تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب في ليبيا، حيث تضطلع الإسكوا في مشروع تحت عنوان “الحوار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا”، ليكون منبرا لليبيين، يطورون فيه رؤية جامعة ومتكاملة وعملية، للانتقال من مرحلة ﻭقف ﺍلنزاع ﺇﻟﻰ بناء ﺍﻟﺴﻼﻡ المستدام.(وال نيويورك) س خ.

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