المنقوش: حكومة الوحدة الوطنية جاءت إلى مؤتمر برلين 2 برؤية إعادة الاستقرار  للبلاد والذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة في 24 ديسمبر

برلين 23 يونيو 2021 (وال)- أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الأربعاء، أن ليبيا جاءت إلى مؤتمر برلين 2 برؤية إعادة الاستقرار إلى البلاد، والتوجه إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة في 24 ديسمبر القادم .

وأوضحت المنقوش – في كلمة ألقتها في ختام أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا – أن “حكومة الوحدة الوطنية ترغب في إرسال عديد الرسائل إلى المجتمع الدولي، مفادها دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا” .

وشددت المنقوش “في كلمتها” على أن الاستقرار ضروري لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة، وأن هناك متطلبان أساسيان لتحقيق الاستقرار؛ الأول يتمثل في تنفيذ المسار الدولي وهو مسار برلين، وتنفيذ المسار الذي تقوده ليبيا والذي يضمن استقرارها والمتمثل في مبادرة استقرار ليبيا.

وأشارت المنقوش إلى أن “المنجزات التي تحققت في المسار السياسي؛ نُذكر منها وقف إطلاق النار وإقامة المسار الاقتصادي وهي منجزات مثمنة من قبلنا”.

وأكدت المنقوش أن المسار الليبي والإطار الليبي الخاص يرنو إلى تحقيق الاستقرار، من خلال المبادرة الليبية التي لها أهداف عديدة، ولها إجراءات ملموسة في المجال الاقتصادي، وتوحيد القوات الأمنية وتأمين الحدود وتوحيد المصرف المركزي .

وقالت المنقوش ” الشعب الليبي له آمال وتطلعات كثيرة وعريضة، يريد أن يرى نتائج ملموسة لقد آن الأوان لأن يرى الشعب الليبي نتائج الأعمال”. (وال)

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