ليبيا نيوز

هروب سفينة ضخمة بعد إغراقها لمركب صيد بالمياه الإقليمية المصرية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال


دمياط 23 يونيو 2021 (وال) -صدمت سفينة تحمل علم سيراليون مركب صيد مصريا على متنه صيادون من مدينة البرلس، وذلك بالمياه الإقليمية المصرية، أمام ميناء دمياط ما تسبب في غرق مركب الصيد. 

وتمكن مركب صيد “استبرق” من إنقاذ الصيادين، وجرى نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى، وليس بينهم حالات خطيرة، بينما
مازال أحد طاقم مركب الصيد مفقود.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قيادات أمنية ومسؤولون بميناء دمياط إلى المركب بعد وصولها للميناء للاطمئنان على طاقمها.

وذكر موقع “القاهرة 24″، إن سفينة تحمل علم سيراليون مخصصة لنقل الماشية، قادمة من ميناء العقبة، وفى طريقها إلى رومانيا صدمت مركب صيد مصريا وتركته يغرق. (وال دمياط) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • مصر القذارة تمارس البلطجة والقرصنة على الضعفاء, مثل ما حدث مع حاملة البضائع ,Evergreen و الشعب الليبي …. افضل شيء قام به القبطان الهروب قبل ان تمسك به عصابة العسكر وتمارس عليه القرصنة.

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