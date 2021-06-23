تدشين “ميدان الصحافة” أمام برج الجوهرة في غزة

غزة 23 يونيو 2021 (وال) -شهد قطاع غزة اليوم الأربعاء، تدشين “ميدان الصحافة” أمام برج الجوهرة، الذي دمره القصف الصهيوني في مايو الماضي، في لفتة تكريمية لصحفيي الكلمة والصورة.

وشارك عدد من الصحفيين الفلسطينيين في تدشين الميدان، الذين أكدوا أن المعركة الإعلامية لم تكن أقل ضراوة من المعركة العسكرية إبان التصعيد الأخير.

وكان سلاح الجو الصهيوني، قد قصف فجر 11 مايو الماضي، في إطار التصعيد الأخير الذي اندلع بين الفصائل الفلسطينية، وقوات الاحتلال، واستمر ( 11 ) يوما، ويعد برج الجوهرة المشغول في معظمه من مؤسسات إعلامية، في مدينة غزة تم تدميره بشكل كامل.(وال غزة) س خ.

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