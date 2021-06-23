ليبيا نيوز

النفط يسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 23 يونيو 2021 (وال) -ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد مزيج “برنت” فوق مستوى ( 76 ) دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وبحلول الساعة ( 14:31) بتوقيت غريننش، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند ( 76.02 ) دولار للبرميل بزيادة نسبتها (1.62%) عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند ( 73.73 ) دولار للبرميل، بزيادة نسبتها (1.21% ) عن سعر التسوية السابق.

وجاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.(وال واشنطن) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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