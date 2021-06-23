ليبيا نيوز

ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 23 بونيو (وال)-ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، لنشهد الأعلى له منذ أواخر شهر مارس الماضي، أمام الين الياباني، بحسب وول ستريت جورنال .

وارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة ( 16.0 ) بالمئة إلى مستويات (83.110) مقارنة بمستويات الافتتاحية عند (65ر110 )، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند ( 85.110)، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند ( 63.110 ) نقطة.(وال واشنطن) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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