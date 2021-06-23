سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا : يجب ألا ننتظر الى ما بعد الانتخابات لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

واشنطن 23 يونيو 2021 م (وال) ــ قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند إن القوات الأجنبية لم تغادر ليبيا بعد، وموقفنا الأساسي هو أننا يجب ألا ننتظر حتى ما بعد الانتخابات لمحاولة إحراز التقدم في هذا الهدف)

ونقل موقع “فويس أوف اميركا : في. أو. ايه” الاليكتروني عن المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا قوله : (أحد الأسباب التي تجعل الانتخابات مهمة للغاية هو أن الحكومة الليبية الشرعية ذات الصلاحيات الكاملة والمصداقية والشرعية يمكن أن تلجأ إلى الجهات الأجنبية وتقول ،”حان الوقت لإخراج قواتك”) . (وال – واشنطن)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال