بلينكن عن مؤتمر برلين 2 : نتشارك مع ألمانيا هدف جعل ليبيا سيدة ومستقرة وموحّدة وآمنة وحرّة من أي تدخّل أجنبي

برلين 23 يونيو 2021 م ( وال ) – عبر وزير الخارجية الأمريكي ” انتوني بلينكن ” عن سعادته بمشاركته في مؤتمر (برلين 2 ) الهام الذي يجمع الشركاء الدوليين والليبيين للاستفادة من فرصة تعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا فيما تتوجه نحو إجراء انتخابات والمحافظة على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من البلاد ومواصلة تلقي الدعم من المجتمع الدولي .

وقال ” بلينكن ” في تصريحات صحفية في برلين ونقلها مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية إننا نريد الاستفادة من هذه الفرصة والتوجه بالشكر لألمانيا على جمع الأطراف كافة وعلى عملها المتواصل لتحاول دفع ليبيا لأن تكون دولة مستقلة وأفضل وأقوى في المستقبل.

وشدد ” بلينكن ” على ضرورة القيام بالكثير من العمل اليوم، مقدما الشكر لألمانيا على الاستضافة وجعل هذا الهدف ممكنا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي الذي بدأ اليوم الأربعاء جولة أوروبية، “نتشارك مع ألمانيا هدف جعل ليبيا سيدة ومستقرة وموحّدة وآمنة وحرّة من أي تدخّل أجنبي، هذا ما يستحقّه الشعب، وهو أمر ضروري للأمن الإقليمي .(وال – برلين)

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