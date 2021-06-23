ليبيا نيوز

الدبيبة وميركل يقيمان نتائج مؤتمر برلين الثاني والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

برلين 23 يونيو 2021 (وال) – اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء بالمستشارة الألمانية ( أنجيلا ميركل) ، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وخصص الاجتماع الذي عقد بمبنى المستشارية الاتحادية، لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني وتطوير أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وأعرب رئيس الحكومة عن الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الاتحادية على استضافتها لأعمال مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا.(وال – برلين)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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